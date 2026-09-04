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НовостиОбщество4 сентября 2026 9:13

Проник в квартиру бывшей возлюбленной, избил ее и угрожал убить: сталкер из Башкирии предстанет перед судом

Житель Башкирии проник в квартиру бывшей возлюбленной, избил ее и угрожал убить
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе осудят 34-летнего сталкера из Стерлитамака. Подробности рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем апреле мужчина долгое время выслеживал место жительства бывшей возлюбленной и проник в ее квартиру. Узнав, что у женщины есть семья, он не менее пяти раз ударил ее рукой по лицу и даже угрожал убить.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Угроза убийством». Он частично признал вину в совершении преступлений. Все материалы направлены мировому судье по Орджоникидзевскому району Уфы для рассмотрения по существу.

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