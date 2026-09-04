На трассе M5 Lexus влетел в парапет: пострадал 8-летний ребенок

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе водитель Lexus врезался в дорожный парапет, в итоге пострадал 8-летний ребенок. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Уфы.

Авария произошла вчера, 3 сентября, около пяти часов вечера на 1481-м километре автодороги М5 «Самара – Уфа – Челябинск». 21-летний водитель ехал со стороны Нагаевского шоссе в сторону Восточного выезда и врезался в дорожный парапет.

Восьмилетнего пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

– По факту ДТП начато административное расследование, – сообщает ГАИ.

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