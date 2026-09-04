Четверо пропали без вести в Башкирии: всех нашли мертвыми

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

«ЛизаАлерт Башкортостан» подвел итоги августа 2026 года. За месяц поисково-спасательный отряд получил 133 заявки на поиск пропавших людей в республике.

Волонтеры нашли живыми 101 человека. Четверых обнаружили погибшими. Судьба 19 человек остается неизвестной. Девять заявок оказались неподтвержденными.

Поиски продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и проверяют информацию от очевидцев.

Сообщить о пропавшем человеке или помочь в поисках может каждый. Бесплатная горячая линия «ЛизаАлерт» работает круглосуточно: 8 (800) 700-54-52.

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