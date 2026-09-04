В Уфе столкнулись «двенадцатая» и пассажирский «НефАЗ»: пострадал 25-летний водитель

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе ВАЗ-2112 столкнулся с маршрутным «НефАЗом» на улице Транспортной. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Водитель легковушки оказался заблокирован в поврежденном транспорте. Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали 25-летнего мужчину и передали его бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 13. Пассажиров в салоне автобуса не было.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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