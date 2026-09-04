125 погибших: башкирские спасатели обнародовали ужасающие данные по ЧП

Фото: МЧС Башкирии

За две недели в Башкирии в пожарах погибли три человека. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям и региональном МЧС.

С 21 августа по 3 сентября в республике произошло 275 пожаров. Трое мужчин в возрасте от 43 до 72 лет погибли в Альшеевском, Буздякском и Баймакском районах. Еще три человека получили травмы.

В 123 случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем, 80 пожаров произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, еще 40 – из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов.

Всего с начала года произошло более 4400 пожаров, в результате которых погибли 125 человек.

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