Мэрия Уфы поменялась с гражданином землей и получила участок в 47 раз меньше того, что отдала: состоялся суд

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Демский районный суд Уфы обязал вернуть городу земельный участок площадью 8,8 гектара. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии и прокуратуре республики.

Ранее между гражданином, администрацией Уфы и Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений утвердили мировое соглашение. Согласно его условиям, вместо участка площадью 1 873 квадратных метра, изымаемого для муниципальных нужд, собственнику передали участок в Демском районе. Позже его продали новому владельцу за сумму свыше 60 миллионов рублей.

Суд кассационной инстанции отменил мировое соглашение по жалобе администрации Уфы. Выяснилось, что при обмене нарушен принцип равнозначности – площадь предоставленного участка превышала изымаемый более чем в 47 раз.

Прокуратура обратилась в суд с требованием истребовать земельный участок из незаконного владения. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объеме.

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