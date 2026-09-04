ПВО уничтожила почти полтысячи БПЛА над рядом регионов России – включаю Башкирию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотников над рядом регионов страны, включая Башкирии. Об этом рассказали в Министерстве Обороны РФ.

Атака произошла в период с 20:00 3 сентября до 08:00 4 сентября (по московском времени). Беспилотники уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Башкирии, Крыма и над акваторией Черного моря.

Напомним, сегодня рано утром в Башкирии объявляли режим «Беспилотная опасность» и закрывали аэропорт «Уфа». Особый режим действовал около 3,5 часа, после чего его сняли.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.