Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2026 5:17

В Башкирии разбился насмерть 17-летний мотоциклист: прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии проверяет обстоятельства гибели подростка на мотоцикле
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту гибели подростка на мотоцикле. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Вчера около 23:40 на 25-м километре автодороги Дюртюли – Бураево 17-летний водитель съехал с дороги на мотоцикле «ИЖ Планета-5» и врезался в дорожный знак. Подросток скончался на месте.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.