В Башкирии разбился насмерть 17-летний мотоциклист: прокуратура начала проверку

Фото: ГАИ Башкирии

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту гибели подростка на мотоцикле. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Вчера около 23:40 на 25-м километре автодороги Дюртюли – Бураево 17-летний водитель съехал с дороги на мотоцикле «ИЖ Планета-5» и врезался в дорожный знак. Подросток скончался на месте.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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