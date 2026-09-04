Еще три месяца домашнего ареста: обвиняемому в растрате директору госоркестра Башкирии продлили меру пресечения

Фото: Аккаунт Артура Назиуллина в соцсетях

Директору Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артуру Назиуллину продлили домашний арест до 6 декабря. Об этом сообщает издание «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

Назиуллина задержали 29 января. Ему предъявили обвинение по статье «Растрата». Следствие считает, что он присвоил бюджетные деньги, выделенные госоркестру на фестиваль классической музыки «Романтика осени», который прошел в августе 2024 года.

Сумма контракта между оркестром и Дирекцией культурных программ составила 7,8 миллиона рублей. Следствие считает ее завышенной и оценивает ущерб бюджету в 1,95 миллиона рублей. Назиуллин вину не признает.

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