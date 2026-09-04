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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 4:31

Врезался в дорожный знак: в Башкирии погиб подросток на мотоциклевидео

В Башкирии подросток-мотоциклист погиб, врезавшись в дорожный знак
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Дюртюлинском районе Башкирии подросток на мотоцикле погиб в ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

В Башкирии подросток-мотоциклист погиб, врезавшись в дорожный знак // 03.09.2026

Авария произошла вчера в двенадцатом часу ночи на 25-м километре автодороги Дюртюли – Бураево. 17-летний водитель не справился с управлением мотоциклом «ИЖ Планета-5» и врезался в дорожный знак.

От удара подросток скончался на месте до прибытия скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.

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