«Беспилотная опасность» в Башкирии снята: спецрежим действовал 3,5 часа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим действовал около 3,5 часа. В аэропорту «Уфа» также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, сегодня 05:43 в республике объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт Уфы. МЧС напоминало правила безопасности: держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости, не подходить к обломкам беспилотников и сообщать о происшествиях по номеру 112.

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