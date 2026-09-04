Запретить соцсети детям младше 14 лет: депутат предложил меры после поножовщины в башкирской гимназии

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Депутат парламента Башкирии Рустем Ахмадинуров предложил ввести запрет на соцсети для детей до 14-15 лет. Инициативу он озвучил после посещения гимназии в Кушнаренковском районе, где произошло нападение с ножом на девятиклассника.

Депутат побывал в классе, где случился инцидент, и пообщался с одноклассниками пострадавшего. Ребята, по словам депутата, поддерживают мальчика, который сейчас восстанавливается. Факты буллинга в отношении пострадавшего они не отрицают.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних наметили меры по недопущению подобных ситуаций, в том числе усиление контроля за проносом холодного оружия в школу.

Напомним, утром 2 сентября в гимназии села Кушнаренково 14-летний ученик нанес ножевые ранения однокласснику. 15-летнего подростка госпитализировали и экстренно прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя республиканского отделения ведомства Булату Азизову представить доклад о ходе расследования.

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