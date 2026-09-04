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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 3:44

152 гектара: в Башкирии вспыхнули ландшафтные пожара

В Башкирии загорелась трава на площади 152 гектара
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 3 сентября, в Башкирии потушили два ландшафтных пожара. Об этом рассказали в МЧС республики.

Днем загорелась сухая трава на землях общего пользования Мукасовского сельсовета в Баймакском районе. Огонь охватил 150 гектаров. К вечеру пожар полностью ликвидировали. Предварительная причина инцидента – неосторожное обращение с огнем.

Второе возгорание произошло вблизи села Туяляс в городском округе Сибай. Площадь пожара составила 2 гектара. Огонь потушили. К ликвидации привлекли силы МЧС, противопожарной службы республики, муниципальных служб и добровольной пожарной охраны.

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