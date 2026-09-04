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НовостиОбщество4 сентября 2026 3:16

В Башкирии вновь «Беспилотная опасность»: уже больше двух часов закрыт аэропорт Уфы

В Башкирии больше двух часов действует режим «Беспилотная опасность»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 4 сентября, в 05:43 в Башкирии была объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В связи с введенным спецрежимом международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

МЧС напоминает правила безопасности: держитесь подальше от окон – осколки стекла могут быть опасны при взрыве, не выходите на улицу без необходимости, не подходите к обломкам беспилотников и сообщите о происшествии по номеру 112. Следите за сообщениями в официальных источниках.

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