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НовостиОбщество4 сентября 2026 3:00

До +30 градусов: стало известно, какой будет погода в Башкирии на выходных

В Башкирии воздух прогреется до +30 градусов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии ожидается теплая погода с дождями на севере.

В Башкирии ожидается теплая погода с дождями на севере.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на предстоящих выходных сохранится теплая погода. Днем 4 и 5 сентября температура воздуха поднимется до +28 градусов.

В пятницу, 4 сентября, существенных осадков не ожидается. Южный и юго-западный ветер будет умеренным, воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В субботу, 5 сентября, существенных осадков также не прогнозируется, однако днем в северных районах пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит +10...+15 градусов, днем - +23...+28 градусов. Ветер южный и юго-западный, ночью слабый, днем умеренный.

В воскресенье, 6 сентября, на северо-западе республики возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будет +10...+15 градусов, днем - +20...+25 градусов. На юго-востоке воздух может прогреться до +30 градусов. Ветер южный и юго-западный, ночью слабый, днем умеренный.

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