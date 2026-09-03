В Башкирии с 4 сентября стартуют осенние сельхозярмарки

В Башкирии три дня будут торговать фермерской продукцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 6 сентября в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки откроются в 37 муниципалитетах и городах республики. Об этом сообщает минпромторг региона.

Всего организуют 55 площадок. Здесь жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию у местных производителей.

Адреса площадок опубликованы минторгом Башкирии на сайте ведомства.

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