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НовостиОбщество3 сентября 2026 17:00

В Башкирии с 4 сентября стартуют осенние сельхозярмарки

На выходных откроются 55 площадок сельхозярмарок
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии три дня будут торговать фермерской продукцией.

В Башкирии три дня будут торговать фермерской продукцией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 6 сентября в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки откроются в 37 муниципалитетах и городах республики. Об этом сообщает минпромторг региона.

Всего организуют 55 площадок. Здесь жители смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию у местных производителей.

Адреса площадок опубликованы минторгом Башкирии на сайте ведомства.

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