Школьники из Башкирии завоевали золото международного турнира по физике

Школьники из Башкирии отличились на турнире Youth Physics Battles в Казахстане. Фото: соцсети Радия Хабирова.

Трое школьников из Башкирии завоевали золотые медали на международном турнире Youth Physics Battles, который прошел в Казахстане. Об успехе ребят сообщил глава республики Радий Хабиров.

В соревнованиях приняли участие около тысячи школьников из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Кипра. Участники соревновались в формате научных боев, демонстрируя знания по математике, физике, химии и информатике.

Золотые медали получили Андрей Камский из уфимского инженерного лицея № 83, Владислав Исянбаев из лицея № 9 Сибая и Богдан Середа из уфимского лицея № 161.

Отдельно Радий Хабиров поблагодарил учителей школьников и главного тренера сборной Анну Шишкину - доцента кафедры материаловедения и физики металлов Уфимского университета науки и технологий.

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