Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2026 16:14

Школьники из Башкирии завоевали золото международного турнира по физике

Юные физики из Уфы и Сибая победили на международном турнире в Казахстане
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Школьники из Башкирии отличились на турнире Youth Physics Battles в Казахстане. Фото: соцсети Радия Хабирова.

Школьники из Башкирии отличились на турнире Youth Physics Battles в Казахстане. Фото: соцсети Радия Хабирова.

Трое школьников из Башкирии завоевали золотые медали на международном турнире Youth Physics Battles, который прошел в Казахстане. Об успехе ребят сообщил глава республики Радий Хабиров.

В соревнованиях приняли участие около тысячи школьников из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Кипра. Участники соревновались в формате научных боев, демонстрируя знания по математике, физике, химии и информатике.

Золотые медали получили Андрей Камский из уфимского инженерного лицея № 83, Владислав Исянбаев из лицея № 9 Сибая и Богдан Середа из уфимского лицея № 161.

Отдельно Радий Хабиров поблагодарил учителей школьников и главного тренера сборной Анну Шишкину - доцента кафедры материаловедения и физики металлов Уфимского университета науки и технологий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.