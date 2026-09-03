За август в Башкирии нашли 101 пропавшего человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
За август в Башкирии добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получили 133 заявки на поиск пропавших людей. Об этом сообщили в региональном отделении отряда.
Из всех поступивших заявок 101 человек нашли живым. Еще четверых пропавших обнаружили погибшими.
По 19 заявкам поиски пока не завершены. Добровольцы продолжают проверять информацию, распространять ориентировки и отрабатывать возможные свидетельства. Еще девять заявок за август пока не подтверждены.
В отряде напоминают, что при исчезновении человека не стоит ждать определенного времени перед обращением за помощью. Чем раньше начинается поиск, тем больше возможностей быстро установить местонахождение пропавшего.
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