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НовостиОбщество3 сентября 2026 15:39

За август в Башкирии нашли 101 пропавшего человека

В Башкирии за месяц нашли живыми 101 пропавшего человека
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии за месяц без вести пропали более 130 человек.

В Башкирии за месяц без вести пропали более 130 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За август в Башкирии добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получили 133 заявки на поиск пропавших людей. Об этом сообщили в региональном отделении отряда.

Из всех поступивших заявок 101 человек нашли живым. Еще четверых пропавших обнаружили погибшими.

По 19 заявкам поиски пока не завершены. Добровольцы продолжают проверять информацию, распространять ориентировки и отрабатывать возможные свидетельства. Еще девять заявок за август пока не подтверждены.

В отряде напоминают, что при исчезновении человека не стоит ждать определенного времени перед обращением за помощью. Чем раньше начинается поиск, тем больше возможностей быстро установить местонахождение пропавшего.

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