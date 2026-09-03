В Уфе воздух оказался загрязнен изопрепилбензолом

Башгидрометцентр сообщил о высоком загрязнении воздуха в Уфе. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 2 сентября, в Уфе зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

В 19:00 на улице Гафури, 101, концентрация изопрепилбензола превышала установленную норму в 4,4 раза.

По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.