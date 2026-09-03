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НовостиОбщество3 сентября 2026 15:00

В Уфе воздух оказался загрязнен изопрепилбензолом

Уровень изопрепилбензола в воздухе превысил норму в 4,4 раза
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Башгидрометцентр сообщил о высоком загрязнении воздуха в Уфе.

Башгидрометцентр сообщил о высоком загрязнении воздуха в Уфе.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 2 сентября, в Уфе зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

В 19:00 на улице Гафури, 101, концентрация изопрепилбензола превышала установленную норму в 4,4 раза.

По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали.

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