В Зианчуринском районе женщина получила 100 тысяч рублей штрафа за ложный донос

Суд оставил в силе приговор женщине, обвинившей бывшего мужа в краже. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор женщине из Зианчуринского района, которая сообщила в полицию о вымышленном преступлении и обвинила в нем бывшего мужа.

В марте 2026 года женщина позвонила по номеру 102 и заявила, что в ее дом якобы незаконно проникли со взломом и похитили две золотые цепочки. В совершении преступления она указала на бывшего супруга.

Во время проверки выяснилось, что никакого проникновения и кражи не было. Драгоценности женщина ранее сама передала бывшему мужу. Как установил суд, ложное заявление она сделала из-за личной неприязни к мужчине.

За заведомо ложный донос с обвинением в совершении тяжкого преступления женщину признали виновной по части 2 статьи 306 УК РФ. Суд первой инстанции назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

Осужденная и ее защитник попытались обжаловать решение, посчитав наказание слишком суровым. Верховный суд республики не согласился с доводами и оставил приговор без изменения.

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