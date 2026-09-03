В Уфе директор управляющей компании оказался в центре дела о мошенничестве

Квартиру площадью 56,7 квадрата незаконно приватизировали в Уфе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Уфы направила в суд уголовное дело о мошенничестве, связанном с приватизацией квартиры площадью 56,7 квадратного метра.

По версии следствия, директор управляющей организации знал, что помещение в одном из обслуживаемых домов принадлежит коммерческой компании. Руководитель предложил подчиненному через суд оформить квартиру в собственность.

Для этого, как полагает следствие, были подготовлены подложные документы о длительном проживании сотрудника в помещении. Суд на их основании признал право собственности на квартиру в порядке приватизации.

За организацию незаконной схемы руководитель потребовал 1 млн рублей. Впоследствии сотрудник передал недвижимость третьему лицу. Компания, узнав об отчуждении имущества, добилась его возврата через суд.

Обвиняемый вину не признал. Дело направлено в Демский районный суд Уфы.

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