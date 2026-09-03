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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 13:00

В Стерлитамаке студент колледжа внезапно умер в общежитии

В общежитии колледжа в Стерлитамаке умер студент
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Стерлитамаке выясняют обстоятельства смерти студента.

В Стерлитамаке выясняют обстоятельства смерти студента.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке в общежитии колледжа внезапно умер студент. По предварительным данным, молодому человеку стало плохо, после чего соседи по комнате вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали биологическую смерть мужчины.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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