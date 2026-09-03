В Стерлитамаке студент колледжа внезапно умер в общежитии

В Стерлитамаке выясняют обстоятельства смерти студента. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке в общежитии колледжа внезапно умер студент. По предварительным данным, молодому человеку стало плохо, после чего соседи по комнате вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали биологическую смерть мужчины.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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