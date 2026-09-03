Григорий Панин в десятый раз подряд станет капитаном «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» объявил капитана и ассистентов на сезон 2026/2027. Фото: пресс-служба ХК.

Уфимский «Салават Юлаев» определился с капитаном и ассистентами на сезон 2026/2027. Капитанскую нашивку в десятый раз подряд получит защитник Григорий Панин.

Ассистентами капитана станут нападающие Вадим Шипачев, Джек Родуолд и Владислав Ефремов. Кроме того, впервые в число ассистентов вошел защитник Никита Зоркин.

39-летний Шипачев присоединился к «Салавату Юлаеву» в межсезонье. Ожидается, что опытный нападающий также будет помогать молодым хоккеистам команды и следить за дисциплиной.

На предсезонном турнире в Магнитогорске Зоркин уже выполнял обязанности капитана, заменяя Панина.

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