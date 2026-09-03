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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 12:00

В Башкирии школа выплатит 100 тысяч рублей ученику, получившему травму на уроке

Школа в Шаранском районе заплатила 100 тысяч рублей за травму подростка
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Шаранском районе школа выплатилa 100 тысяч рублей травмированному ученику.

В Шаранском районе школа выплатилa 100 тысяч рублей травмированному ученику.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шаранском районе школа выплатила 100 тысяч рублей компенсации морального вреда ученику, который получил травму во время занятия по баскетболу. В прокуратуру обратилась мать подростка, сообщив о нарушении прав сына.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в спортивном зале школы. Во время игры столкнулись два подростка. Один из них получил закрытый перелом левой ключицы. В результате здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего школьника.

Суд удовлетворил иск. Школу обязали выплатить матери ребенка 100 тысяч рублей. Деньги образовательное учреждение уже перечислило в полном объеме.

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