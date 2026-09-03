Уфимка отдала мошенникам более 11 миллионов рублей после звонков лжеследователя

Уфимка поверила мошенникам и лишилась 11 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы стала жертвой мошенников и лишилась более 11 миллионов рублей. По данным МВД по Башкирии, сначала ей написал в мессенджере человек, представившийся бывшим руководителем. Он предупредил женщину о якобы предстоящей проверке ФСБ.

Затем с уфимкой связался мужчина, назвавшийся следователем из Москвы. Он заявил, что женщина якобы пыталась перевести деньги человеку, находящемуся в розыске, и финансировала терроризм. Мошенник убедил потерпевшую, что ее сбережения «помечены», поэтому их необходимо заменить на «государственные купюры» через Центробанк.

Женщина сняла деньги со счетов и передала первому курьеру 5 миллионов рублей. Пакет с деньгами она отдала по кодовому слову «Правда». Затем другой посыльный получил еще более 5,5 миллиона рублей. На следующий день у женщины выманили еще 750 тысяч рублей. Понять, что она стала жертвой обмана, ей помог супруг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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