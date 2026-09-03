В «Уфе» опровергли информацию о долгах по зарплате тренерам детских команд

Гендиректор «Уфы» заявил об отсутствии долгов по зарплате перед тренерами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Гендиректор ФК «Уфа» Марат Шмаков заявил, что у клуба нет задолженности по заработной плате перед тренерами детских команд. Ранее в СМИ появилась информация о финансовых проблемах в футбольной школе и невыплатах с апреля.

По словам Шмакова, речь идет не о зарплате, а о премиальных выплатах. Тренеры набирают дополнительные группы, в которых занимаются начинающие юные футболисты, и получают определенный процент от доходов коммерческих групп.

В таких группах работают до 10 тренеров. Как отметил гендиректор клуба, задержка возникла именно с премиальными выплатами. По его словам, 3 сентября клуб получил транш, после чего тренерам должны выплатить деньги.

Шмаков также заявил «Башинформу», что школа ФК «Уфа» продолжает развиваться, а ее воспитанники выступают в высших лигах страны.

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