В Уфе 23-летний водитель BMW получил 7 лет за ДТП с погибшей пассажиркой

В Уфе вынесли приговор по делу о смертельном ДТП на Сельской Богородской.

В Уфе Калининский районный суд вынес приговор 23-летнему водителю BMW, который устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Авария произошла 20 июня 2025 года на улице Сельская Богородская. Водитель не справился с управлением, врезался в светофор, после чего автомобиль столкнулся с электроопорой и опорой дорожного знака.

В салоне находились пять пассажиров. Одна из женщин получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Остальных пассажиров госпитализировали с телесными повреждениями.

Суд также запретил осужденному управлять транспортными средствами в течение двух лет и шести месяцев. Сам подсудимый вину признал частично. Кроме того, с мужчины взыскали компенсацию морального вреда. Мать погибшей получит 1,7 млн рублей, еще двум потерпевшим присудили по 700 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.