Сигареты и вейпы у остановок больше не купить: какие будут штрафы за нарушение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в Уфе запрещено продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Об этом рассказали в администрации Уфы.

Изменения внесены в федеральный закон № 551. За нарушение грозит штраф: гражданам – от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – от 90 до 120 тысяч рублей.

Также в мэрии напомнили, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования для оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Мера направлена на сокращение нелегального оборота и защиту несовершеннолетних.

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