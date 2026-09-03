Не уступил дорогу: в Уфе «Газель» сбила на «зебре» девушку на электросамокате

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе на регулируемом пешеходном переходе сбили 18-летнюю электросамокатчицу. Об этом рассказали в Государственной автоинспекции Уфы.

Авария произошла вчера около 09:00 напротив дома №24 на улице Первомайской. 28-летний водитель «Газели» не уступил дорогу девушке, которая пересекала проезжую часть на электросамокате.

Пострадавшую с травмами доставили в медучреждение. По факту аварии начато административное расследование.

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