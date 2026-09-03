«Что-то грохнуло, потом услышали скрежет»: пассажиры рейса из Уфы застряли в турецком аэропорту

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет Corendon Airlines, летевший из Уфы в Анталию, совершил экстренную посадку в турецком Кайсери – пассажиры провели в аэропорту почти девять часов. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Нештатная ситуация произошла примерно за два часа до прилета. Пассажирка Светлана Хусаинова рассказала, что сначала раздался громкий хлопок, затем – скрежет, после чего самолет пошел на снижение. До Кайсери борт добирался около 40 минут.

Представителей авиакомпании в аэропорту не оказалось. Информацию туристы получали через двух переводчиц, которые передавали слова сотрудницы воздушной гавани. За все время ожидания пассажирам дважды раздали сандвичи и воду. Покидать здание аэропорта не разрешали.

Резервный борт подали только в 15:55. До отеля туристы добрались лишь к ужину. Причины инцидента авиакомпания так и не объяснила – пассажиры самостоятельно пришли к выводу, что вышел из строя двигатель.

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