Штрафы за ботву, батарейки и шины: уфимским дачникам напомнили, как правильно избавляться от мусора

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе дачников предупредили о штрафах за выброс садовых отходов в контейнеры для мусора.

С началом осени жители начинают закрывать дачный сезон и выбрасывать в контейнеры ботву, ветки, строительный мусор и покрышки. Такие отходы, по словам главы администрации Кировского района Илвира Нурдавлятова, не относятся к твердым коммунальным отходам, их размещение в контейнерах запрещено законом. Собственник обязан утилизировать их самостоятельно, заключив договор с лицензированной организацией.

Как правильно избавиться от разных видов отходов:

– строительный мусор – заказать отдельный бункер у лицензированного перевозчика;

– автомобильные шины – сдать в специализированные пункты приема, шиномонтаж или на базу Службы по благоустройству своего района бесплатно;

– ветки, листва, спилы деревьев – использовать для компостирования, топки в бане или заключить договор на вывоз;

– батарейки и ртутные лампы – сдать в экобоксы в магазинах или пункты приема опасных отходов.

За нарушение грозит административная ответственность: гражданам – от 500 до 1 000 рублей, должностным лицам – от 4 до 7 тысяч рублей, юридическим лицам – от 20 до 25 тысяч рублей.

На контейнерных площадках установлены камеры видеонаблюдения, ведутся регулярные рейды. Жителей просят фиксировать нарушения и фотографировать автомобили с указанием номера машины, даты и времени.

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