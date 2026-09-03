Застройка квартала у парка Якутова в Уфе отменена: так постановил и.о. мэра

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе отменили разрешение на проектирование жилого квартала рядом с парком имени Ивана Якутова. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

В минувшем июне мэрия разрешила компании «Специализированный застройщик «Экодевелопмент» подготовить проектно-планировочную документацию для территории между улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой. Планировалось построить жилой комплекс высотой 14-15 этажей с общей площадью жилого фонда более 15,6 тысячи квадратных метров, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты.

Разрешение отменили на основании обращения самого застройщика от 15 июля.

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