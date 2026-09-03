Уфимка «спалила» интимное видео мужа и решила отомстить: теперь девушка проходит по двум статьям УК

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уфимка из ревности распространила интимные материалы, на которых запечатлен ее муж. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

20-летняя девушка нашла в телефоне супруга интимную фотографию и видеозапись с ним и его бывшей возлюбленной. В марте прошлого года она зашла в его аккаунт в социальной сети и разослала материалы его контактам.

Обвиняемой предъявили обвинения по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Вину она признала. Возбужденно против уфимки дело направили в Кировский районный суд Уфы.

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