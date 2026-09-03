«Черное небо» еще на один день: в Башкирии продлят режим НМУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 3 сентября, в Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий еще на сутки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

С 20:00 режим НМУ продолжит действовать на территории городских и сельских поселений республики.

По причине безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают на уровне жилых домов. Промышленные предприятия на это время обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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