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НовостиОбщество3 сентября 2026 6:35

Масштабный рейд на трассе Уфа – Оренбург: проверяют автобусы и такси

Минтранс и ГАИ проверяют автобусы и такси на трассе Уфа – Оренбург
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 3 сентября, на трассе Р-240 Уфа – Оренбург проходит рейды. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Сотрудники ведомства совместно с Госавтоинспекцией Уфы останавливают автобусы и легковые такси. Проверяют техническое состояние транспортных средств и наличие разрешительной документации на перевозку пассажиров и багажа. Автомобили без разрешительных документов отправляют на штрафстоянку.

Цель рейда – повысить качество транспортного обслуживания и обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

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