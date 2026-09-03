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НовостиПроисшествия3 сентября 2026 6:09

В Уфе пятеро подростков жестоко избили сверстников: скоро состоится суд

В Уфе пятерых подростков осудят за избиение сверстников
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: СК Башкирии

Фото: СК Башкирии

В Уфе пятеро подростков предстанут перед судом за избиение сверстников. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В минувшем июне компания несовершеннолетних напала на троих сверстников на спортивной площадке на улице Набережная реки Уфы. Поводом для нападения послужил незначительный конфликт.

– В результате действий обвиняемых здоровью одного из потерпевших причинен легкий вред, другому нанесены телесные повреждения средней тяжести, – сообщает надзорное ведомство.

Обвиняемым по 16 и 17 лет. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения по уголовным статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Свою вину они признали частично. Возбужденно против них уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Уфы.

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