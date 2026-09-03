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НовостиОбщество3 сентября 2026 5:48

ФАП за 39 тысяч рублей: в Башкирии продают 59-летнее здание

В Башкирии 59-летнее здание ФАП продают за 39 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснокамском районе Башкирии выставили на торги здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Начальная цена лота – 38 900 рублей.

Объект находится в деревне Янаул на улице Колхозной. В лот входит одноэтажное здание 1957 года постройки площадью 76,2 квадратного метра и земельный участок в 360 «квадратов». Продавец – администрация Новоянзигитовского сельсовета.

Торги пройдут на площадке АО «Сбербанк-АСТ». Заявки принимают еще почти две недели – до 15 сентября. Победит тот, кто предложит максимальную цену. Если заявку подаст только один участник, договор с ним заключат по стартовой стоимости.

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