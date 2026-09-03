Житель Башкирии годами платил за «мертвую душу»: все прекратилось после жалобы прокурорам

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии мужчине годами начисляли лишнюю плату за вывоз мусора. Об этом рассказали в прокуратуре республике.

Житель Мишкинского района обратился в надзорное ведомство с жалобой на регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Проверка показала, что на протяжении нескольких лет оператор начислял плату, будто в доме проживают два человека. При этом мужчина является единственным собственником жилья – других зарегистрированных и проживающих нет.

Прокуратура внесла представление руководителю организации. После этого мужчине сделали перерасчет.

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