Пожар под Уфой: вспыхнула крыша здания общепита

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 2 сентября, в Уфимском районе Башкирии загорелась кровля здания общественного питания. Об этом рассказали в МЧС республики.

Пожар произошел в селе Михайловка на улице Ленина. Огонь охватил деревянную обрешетку металлической кровли одноэтажного кирпичного здания. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали огонь. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливают дознаватель и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

– При обнаружении возгорания незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112, – напомнили в МЧС.

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