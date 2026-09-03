«Глаза режет и горло першит»: жители Мелеузовского района Башкирии мучаются от резкого запаха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии устраняют разлив конденсата на трубопроводе. Об этом рассказали в администрации Мелеузовского района.

Разлив обнаружили на конденсатопроводе «Оренбург–Салават–Уфа» на территории Шевченковского сельсовета. К ликвидации последствий уже приступили специалисты. На место направили 10 единиц техники и 20 человек персонала.

Жителей просят не беспокоиться, неприятный запах – он связан с проводимыми работами.

– Ситуация находится под контролем, – заверили чиновники.

Как сообщают местные жители в соцсетях, тот самый неприятных запах доставлял дискомфорт, и к утру проблема так и не решилась.

– Поначалу я открыла все окна для проветривания в доме, а оказалось, что сделала только хуже. По номеру 104 сказали закрыть плотно окна и не выходить на улицу, какие указания теперь? Детям в садик/школу как идти? А взрослым на работу? – задается вопросами Гульназ К.

– Невозможно находиться дома, тем более – спать! Глаза режет и горло першит. Вообще кошмар! – восклицает Наталья С.

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