Больше двух месяцев без зарплаты: уфимский ЧОП задолжал сотрудникам 800 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе возбудили уголовное дело против руководства частной охранной организации, которая не выплачивала зарплату сотрудникам. Об этом рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Башкирии.

Восемь охранников не получали зарплату с апреля по июнь 2026 года. Общая сумма долга перед ними составила почти 800 тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района провела проверку, а затем направила все материалы в следственные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры к погашению задолженности.

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