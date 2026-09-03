Почти без осадков и очень тепло: в Башкирии в ближайшие дни сохранится летняя погода

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 3 сентября, без осадков. Ветер – юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов.

Завтра, 4 сентября, обойдется без существенных осадков. Ветер ночью – слабый южный и юго-западный, днем – умеренный, местами порывистый. Столбики термометров ночью будут в пределах от +10 до +15 градусов, в восточных районах – до +5 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.

В субботу, 5 сентября, тоже без существенных осадков, по северу – небольшой дождь. Ветер – снова слабый южный и юго-западный ночью, днем – умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью – от +10 до +15 градусов, по востоку – до +5 градусов, днем – от +23 до +28 градусов.

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