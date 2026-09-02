В Уфе девять дней назад пропал без вести мужчина: он нуждается в медицинской помощи

Фото: «БашРегионСпас»

Пропал без вести 56-летний уфимец, который нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Венер Нургалеев пропал 24 августа. Уже девять дней его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост – 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза. Был одет в черную толстовку, серую рубашку, черные штаны и черные ботинки.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии 8 (937) 3-102-112 или 112.

– Нужна помощь добровольцев, – заявили в «БашРегионСпасе».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.