В Уфе отремонтируют дорожное полотно Затонского моста: работы займут две недели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе скоро отремонтируют дорожное покрытие Затонского моста. Об этом рассказали на сегодняшнем оперативном совещании в администрации города.

Мэрия объявила торги по выбору подрядчика. Исполняющий обязанности мэра градоначальника Рустам Шарипов отметил, что решение принято и деньги выделены. Дорожное полотно заменят полностью.

Начальник городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе уточнил, что тендерную закупку объявили в прошлую пятницу. Муниципальный контракт планируют заключить до 5 октября. На ремонтные работы отведут две недели.

Фрезерование дорожного покрытия и укладку асфальта будут проводить в ночное время. Это связано с интенсивностью движения транспорта и большой протяженностью альтернативных путей объезда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.