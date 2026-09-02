Уже в следующем месяце в Башкирии подорожают услуги ЖКК: насколько вырастут тарифы

Фото: Тимур ХАНОВ.

В Башкирии с 1 октября повысятся тарифы на коммунальные услуги. В среднем по республике рост составит 10,7% с допустимым отклонением до 2,1%.

В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Сибае, Агидели, Кумертау и Межгорье предельный индекс роста установлен на уровне 12,8%.

За водоснабжение придется платить в среднем на 10,6% больше, за водоотведение – на 12,7%, за теплоснабжение – на 9,7%, за электроснабжение – на 13,3%, за газ – на 9,6%.

Это вторая индексация в 2026 году. Первая прошла в январе – тогда плата за коммунальные услуги выросла на 1,7%.

В целом по стране больше всего тарифы вырастут в Ставропольском крае – на 22%, Адыгее – на 19,7%, Тамбовской и Тюменской областях – на 17,5% и 17,2% соответственно. Меньше всего – в Хакасии и Чукотском автономном округе – по 8%.

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