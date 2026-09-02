98%: Уфа завершает подготовку к отопительному сезону

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уфа подготовлена к отопительному сезону на 98%. Об этом сообщил на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Опрессовку прошли 5026 из 5138 многоквартирных домов с центральным отоплением. Теплосистемы осталось проверить в 112 домах и 17 социальных учреждениях из 666.

Паспорта готовности получили около 30% объектов от плана. Выдали 487 актов на 1037 объектов. Управляющие компании должны получить 262 паспорта, социальные учреждения – 66, торговые помещения – 202. Всего запланировано 1130 объектов.

К 15 сентября столицу Башкирии планируют полностью подготовить к отопительному сезону.

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