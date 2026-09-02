Сломали нос и ребра: бизнесмен отправил 16-летнего сына и его друзей отомстить обидчику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки и почти на пять лет отправился за решетку. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Мужчина поссорился со знакомым, который его оскорбил и ударил. В ту же ночь он решил отомстить и привлек к делу своего 16-летнего сына и двоих его друзей.

Подростки по указанию отца выследили пострадавшего возле дома и напали на него с арматурой. Избили до переломов ребер и носа. После этого запихнули его в багажник автомобиля и привезли на кладбище, где заставили залезть в заранее вырытую могилу.

Суд приговорил бизнесмена к 4,5 годам лишения свободы. Подростки получили по шесть месяцев условно.

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