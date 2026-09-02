«Черное небо» продлили: в Башкирии режим НМУ будет действовать еще сутки

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий еще на сутки. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Сегодня, 2 сентября, с 20:00 режим НМУ, известный в народе как «Черное небо», продолжит действовать еще 24 часа на территории городских и сельских поселений республики.

Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. На это время промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.