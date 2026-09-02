Спустила все на телефон: в Башкирии опекуна присвоила деньги девочки-инвалида

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Архангельском районе Башкирии завели дело на опекуна, которая присвоила деньги 13-летней девочки-инвалида. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, что у женщины был доступ к счету несовершеннолетней, она сняла с него деньги и купила для себя мобильный телефон.

Прокуратура организовали проверки и отправила все материалы в орган предварительного расследования. В итоге был возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

– Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства, – заявили в прокуратуре.

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