57-летний аварийный дом в Башкирии не расселяют уже несколько лет: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расселении аварийного дома в башкирском городе Благовещенске. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

В комментариях в аккаунте приемной председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте» поступило обращение по поводу многоквартирного дома на улице Социалистической. Здание 1969 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, электропроводка неисправна, что приводит к возгораниям. В 2020 году строение признали аварийным.

В 2023 году вступило в силу решение суда, которое обязало расселить граждан до декабря 2024-го. Однако до сих пор благоустроенные жилые помещения им не предоставили, а сроки расселения перенесли на 2027-2030 годы. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следкоме Башкирии неоднократно возбуждали уголовные дела. Впоследствии эти процессуальные решения отменил надзорный орган.

В целях защиты прав граждан региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК Башкирии Булату Азизову доложить о ходе и результатах расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.